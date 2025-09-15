Израелските въоръжени сили потвърждават, че преди малко са извършили въздушен удар в южната част на Ливан, в Набатие, събщи Times of Israel.
Въоръжените сили посочват, че целта е била щаб на „Хизбула“.
„Наличието на щаб в района е нарушение на споразуменията между Израел и Ливан“, заявяват военните.
„Терористичната организация „Хизбула“ продължава опитите си да възстанови терористичната си инфраструктура в Ливан, застрашавайки цивилното население на Ливан и използвайки го като жив щит“, твърди армията.
„Израелските отбранителни сили ще продължат да предприемат мерки за премахване на всякакви заплахи“, гласи още съобщението.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK