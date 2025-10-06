Точно 38 часа млад мъж не вижда нито земя, нито спасителна мисия - само необятно море, вълни и парещо слънце. В продължение на две нощи той се носи по течение на Атлантическия океан, закрепен здраво за джета си.

По чудо 27-годишният Лайонел Рамирес Коладо оцелява след това изпитание край испанския остров Гран Канария.

На третия ден от търсенето спасителен екип открива напълно изтощения испанец насред океана, коментират испанските медии.

Мъжът е бил на моторна лодка с приятели в понеделник вечерта близо до град Хуан Гранде в южната част на Канарските острови.

Снимка: Salvamento Marítimo/Facebook

Джетът е бил прикрепен към лодката с въже, което внезапно се е разхлабило. Коладо скочил след него и обещал на приятелите си, че ще ги последва към брега. Но не го направил.

Оказало се джетът е повреден и 27-годишният мъж е заседнал в тъмното сред океана, носен все по-навътре.

Останалата част от групата чакала на уговореното място за среща на брега и бързо разбрала, че нещо не е наред.

Около 23:00 часа е подадено спешно обаждане.

Въпреки незабавното издирване, изчезналият мъж не е намерен същата нощ, нито през следващия ден. Настъпва и втора нощ, в която мъжът остава в открития океан.

На третия ден самолет забелязва младия мъж - на 15 морски мили, почти 30 километра, югозападно от град Аргинегин – посочват от испанската морска спасителна служба Salvamento Marítimo.

В сряда следобед Коладо най-накрая е изведен на брега с лодка.

„Той изглеждаше в добро здраве, оплакваше се само от лека болка в гърдите от лежането върху джета. Освен това беше дехидратиран и имаше слънчево изгаряне“, коментират спасителите.

Семейството на Коладо го посреща с облекчение и радост.

„Той се е държал за джета през цялато време и затова не се е удавил“, казва майка му пред ежедневника Canarias7.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK