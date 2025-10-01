Жандармерист спаси от удавяне трудно подвижна жена, паднала с микробус в река. Историята от Бяла Слатина с щастлива развръзка и с два наложени акта на потърпевшите разказват Рени Христова и Маргарита Стефанова.

Възрастно семейство отишло на пазар в Бяла Слатина. Първа при буса се върнала жената, но нейната врата заяждала.

„Отворила от лявата страна, завъртяла ключа, но го завъртяла малко повече, отколкото трябва. Бусът тръгнал, а тя била отвън. Вкопчила се във волана, запалила колата и я повлякла във водата“, разказва съпругът на жената.

В паниката тя не се сетила да пусне волана и да се отдръпне.

В пазарния ден бусът е бил паркиран до брега, когато потеглил. Свлякъл се от четири метра височина и паднал в река Скът.

Младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в Монтана влязъл във водата.

„Беше изпаднала отстрани. Тъй като тя е много трудно подвижна – с операции на краката, не можеше да се изправи и водата ѝ беше стигнала до областта на шията. Дъното е тинесто и беше опасно за живота ѝ“, разказа Кристин Иванов.

Почти веднага след това помощ оказали от пожарната и спешните медици.

Пострадалата е без сериозни наранявания, но е в шок и не желае да говори.

След преживения ужас семейството преживява нов. Сдобива се с два акта от полицията в Бяла Слатина – единият за мъжа, че е позволил на жена си, която няма книжка, да шофира.

Тя също ще бъде глобена, а колата е със свалени номера.

