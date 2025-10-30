dalivali.bg
Мария Захарова: Може да сключим мир с Япония, ако Токио изостави антируския си курс

„Настоящата политика на Япония е довела двустранното сътрудничество до задънена улица“, твърди тя относно десетилетния спор за Курилските острови

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:02 ч. 30.10.2025 г.

Руското външно министерство заяви в четвъртък, че всеки диалог с Япония относно мирен договор може да започне само след като Токио се откаже от това, което Москва определя като „антируски“ курс.

Говорителката на министерството Мария Захарова добави, че настоящата политика на Япония е довела двустранното сътрудничество до задънена улица, предава агенция Ройтерс.

Русия, основният наследник на Съветския съюз, и Япония никога не са подписвали мирен договор, който официално да прекратява военните действия по време на Втората световна война.

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Коментарът на Захарова показва, че Кремъл не е променил позицията си спрямо Токио. През януари 2023 година руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко използва същата реторика, посочвайки, че „антируският курс“ на Япония прави преговорите за мирен договор невъзможни.

Русия и Япония не са прекратили официално военните действия през Втората световна война поради противопоставянето си за островите, завзети от Съветския съюз в края на войната, точно до най-северния японски остров Хокайдо.

Островите са известни в Русия като Курилските острови, а в Япония като Северните територии.

Срещата САЩ-Китай: Пекин ще предостави редкоземни елементи и ще получи по-ниски мита

„Абсолютно очевидно е, че е невъзможно да се обсъжда подписването на такъв документ (мирен договор) с държава, която заема открито неприятелски позиции и си позволява директни заплахи срещу нашата страна“, каза тогава Руденко в интервю за ТАСС.

Русия се оттегли от преговорите си с Япония през март миналата година, след японските санкции заради руската инвазия в Украйна.

Друг руски самолет прелетя до Полша. Варшава вдигна изтребители МиГ-29

