Макрон звънна на Доналд Тръмп, след като полицаи в Ню Йорк не го пуснаха да продължи по улица (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон се е обадил по телефона на американския президент Доналд Тръмп в понеделник (22 септември), след като е бил спрян на улица в Ню Йорк.

Улицата е била блокирана, за да мине по нея кортежа на американския президент Доналд Тръмп по време на посещенията им в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, предава Ройтерс.

Автомобилът на Макрон е бил спрян от служител на полицейското управление на Ню Йорк. В широко споделено видео се вижда как Макрон излиза от колата си и първоначално моли полицията просто да го пусне да мине.

След като не успява да се разбере с полицейските служители, Макрон вдига телефона и набира Доналд Тръмп. Следва разговор между двамата.

„Познайте какво? Чакам на улицата, защото всичко е затворено за вас.“, обяснява Макрон на Тръмп.

„Познайте какво? Чакам на улицата, защото всичко е затворено за вас.", обяснява Макрон на Тръмп.

Снимка: Reuters

Френският президент в крайна сметка е успял да пресече, но трябвало да върви до Френското посолство около 30 минути, като спирал по пътя, за да се снима с минувачи. Дори бил целунат по челото от един мъж.

Макрон използва пътуването си до Ню Йорк, за да признае официално Държавата Палестина от името на Франция в ООН, превръщайки се в поредната страна, която направи това, след като Австралия, Канада, Обединеното кралство и Португалия направиха същото през последните дни.

Световните лидери очакват обръщението и на американския президент Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН.

Малко са детайлите относно съдържанието на речта. От Белия дом коментираха, че Тръмп ще се прицели в "глобалистките институции" и ще обсъди своята "визия за света". Очаква се темите да бъдат войните в Украйна и Близкия изток, както и други предизвикателства по света.

