Майка е арестувана, след като двегодишният ѝ син беше открит в безсъзнание по време на къпане и по-късно почина, съобщи полицията.

Служители на реда се отзовали късно в понеделник на сигнал за дете в безсъзнание в дом в град Пласенша, Калифорния. Там те намерили момченцето в банята, пише ABC news.

Спешните екипи започнали животоспасяващи действия и детето било транспортирано в болница в района, където по-късно било обявено за починало.

40-годишната Мелиса Лин Байзъл също е била откарана в болница със самонанесени наранявания, съобщи полицията. Според разследването Байзъл къпела сина си в душ-кабина, използвайки пластмасов контейнер. Тя излязла от банята за около две минути, за да вземе сапун, оставяйки детето само.

Когато се върнала, го открила с лицето надолу в контейнера, в безсъзнание.

„Майката започнала да му прави сърдечен масаж, а когато не това не дало резултат, тя се самонаранила с остър предмет“, гласи съобщението на полицията.

Разследването показва, че тя останала в банята с момченцето в продължение на около шест часа, преди да бъде открита от член на семейството, който повикал спешна помощ.

След изписването ѝ от болницата, Байзъл е арестувана по подозрение в непредумишлено убийство и малтретиране на дете, довело до тежка телесна повреда.

Към момента майката не е официално обвинена в съда, а официалната причина за смъртта на момченцето все още не е установена, тъй като аутопсията не е завършена.

Полицията съобщава, че разследването продължава.

