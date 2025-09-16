dalivali.bg
Вълк нападна 5-годишно момиче на Халкидики

Властите в Гърция издирват дивото животно

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:07 ч. 16.09.2025 г.

Властите в Гърция издирват млад вълк, който е нападнал и ранил малко момиче от Сърбия, дошло на почивка в северната част на страната.

Инцидентът се случил в ранните часове на петък, 12 септември, в крайморското курортно село Неос Мармарас, на полуостров Халкидики, съобщи Иасон Бантиос, говорител на природозащитната организация Callisto, пред държавната телевизия ERT, цитирана от БГНЕС. 

„Изглежда, че става въпрос за млад вълк, който е свикнал с хора. Това обикновено не се случва при вълците“, каза Бантиос.

Петгодишното момиче е било ухапано и надраскано по гърба, преди вълкът да бъде изплашен от майка ѝ. Детето не е сериозно ранено.

Бантиос добави, че Callisto е поставила камери в района около курорта и е в контакт с властите относно мерките за конкретното животно.

„Препоръчваме на хората в Неос Мармарас да избягват разходки с кучета или деца след тъмно и рано сутрин“, посъветва той.

Районът на Халкидики е дом както на вълци, така и на чакали. 

