dalivali.bg
София
сега Облачно 19°
16 Облачно 19°
17 Облачно 18°
18 Облачно 17°
19 Разкъсана облачност 14°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Лувърът в Париж отвори врати три дни след обира на бижута

Галерията „Аполо“, където се случи кражбата, засега остава затворена

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:49 ч. 22.10.2025 г.

Лувърът в Париж отвори врати отново днес, три дни след грандиозния обир в световноизвестния музей, предаде ДПА.

Откраднатите бижута са на стойност около 88 милиона евро. Кражбата доведе до временно затваряне на най-големия музей в света. Засега бижутата не са намерени.

Макар музеят да отвори в 9 часа сутринта (8 часа сутринта българско време), в обикновеното си време за начало на пускане на посетителите, галерията „Аполо“, където се случи кражбата, засега остава затворена, съобщи телевизионният канал „Франс Инфо“, позовавайки се на музея.

Загубите от кражбата в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро

Заради зрелищният обир, бяха повдигнати належащи въпроси относно пропуските в сигурността на музея, пише Ройтерс, цитирана от БТА. 

Посетителите се наредиха на опашка, за да влязат през стъклената пирамида на Лувъра за първи път от неделя, когато нападатели с качулки проникнаха през прозореца на втория етаж, използвайки откраднат товарен асансьор, преди да избягат с бижута от кралската колекция.

Обирът в Лувъра: Крадците прекарват по-малко от 4 минути в галерията с бижута

По-късно днес директорът на музея ще се яви пред френския Сенат, за да отговори на въпросите на депутатите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Синът, убил майка си, леля си и сестра си в Люляково, не бил допускан да ги доближава

Синът, убил майка си, леля си и сестра си в Люляково, не бил допускан да ги доближава
Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България
Мярката на дете, убило дете в столичен мол: Заседанието прекъсна, линейка откара обвиняемия

Мярката на дете, убило дете в столичен мол: Заседанието прекъсна, линейка откара обвиняемия
Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп
Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни

Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни
Тази сутрин
Снимка: Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Снимка: Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Снимка: „Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
„Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
Лице в лице
Снимка: Любомир Каримански и доц. Спас Ташев - гости в "Лице в лице"
Любомир Каримански и доц. Спас Ташев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Второ дете в ареста
Второ дете в ареста
Снимка: Чук срещу прокурор
Чук срещу прокурор
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система