Няма нужда от среща между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските държавни медии.

„Хипотетично подобна среща е възможна, но към този момент няма нужда от нея. Нужна е внимателна и детайлна работа по въпросите на мирното споразумение“, каза Песков.

Тръмп и Путин разговаряха по телефона на 16 октомври, когато Тръмп обяви, че би се срещнал с Путин в Будапеща, като тогава твърдеше, че се наблюдава „напредък“ в мирните преговори.

Плановете за среща обаче бяха замразени на 21 октомври, след като американският президент заяви, че не иска „безсмислена среща“, докато Москва отказва да прекрати боевете по фронтовата линия.

Ден по-късно, на 22 октомври, Тръмп наложи санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

Въпреки това, говорителката на Белия дом Каролайн Левит уточни на 23 октомври, че евентуална среща между двамата лидери „не е напълно изключена“.

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев заяви на 24 октомври, че с посредничеството на САЩ Русия и Украйна били близо до споразумение за прекратяване на войната — твърдение, което противоречи на официалната позиция на Москва, настояваща Украйна да се откаже от целия Донецки регион като предварително условие за мир.

