Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира статията на вестник „Файненшъл таймс", според която се отменя срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. По думите му трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското външно министерство и на Държавния департамент на САЩ, а не на медийни публикации.

По-рано в петък „Файненшъл таймс“ съобщи, че САЩ са отменили планираната среща на върха в Будапеща между двамата лидери след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна.

„Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с "първопричините" за началото на войната, както ги формулира Путин. Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО“, пише "Файненшъл таймс".

Високопоставени украински източници казаха, че Русия е изстрелвала тази ракета, чиято тайна разработка подтикна САЩ да се изтеглят от договора за контрол на ядрени въоръжения с Москва, 23 пъти срещу Украйна от август насам.

"Не мога да кажа. Този въпрос трябва да бъде адресиран към военните, за това какви именно ракети и средства за поразяване се използват. Това е въпрос, който, разбира се, трябва да бъде адресиран към министерството на отбраната", заяви Песков по повод твърденията на украинската страна, цитиран от БТА.

