Кола се запали на летище Хийтроу, което предизвика закъснения и отклонения в района, съобщи Индипендънт.

Лондонската пожарна служба информира, че на мястото на инцидента в многоетажния паркинг на Терминал 3 са изпратени четири пожарни автомобила и около 25 пожарникари.

На кадри от социални мрежи се вижда гъст дим, излизащ от първия етаж на паркинга.

Пожарните служби съобщават, че главният тунел, който свързва терминалите 1, 2 и 3 на летище Хийтроу, остава затворен, докато екипите овладяват пожара. Самото летище продължава да функционира нормално.

Автобусите към летище Хийтроу тази сутрин също бяха засегнати. От Arriva Herts и Essex съобщиха в публикация в X: "Добро утро! Поради пожар в Хийтроу, маршрут 724 няма да обслужва спирките Greenways и Lees Road в двете посоки. Автобусите ще тръгват и спират от Терминал 5".

Магистрала M4 в посока юг към летище Хийтроу е затворена при кръстовище 4 заради пожара, информират от National Highways. Пътуващите към летището се препоръчва да използват изход M4 J3 или M25 J14.

В същото време обаче тежка катастрофа на изход J14 на M25 доведе до значителни задръствания и около час закъснение, според National Highways.

Лондонската пожарна съобщи, че сблъсък между кола и камион е затворил пътя, като един мъж е откаран в болница. Очаква се пътят да остане затворен до средата на следобеда.

