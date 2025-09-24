dalivali.bg
Арестуваха мъж след кибератака срещу Хийтроу и други европейски летища

Разследването на инцидента е в начален етап и продължава

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:45 ч. 24.09.2025 г.

Британската полиция съобщи, че мъж на около 40 години е бил арестуван след кибератака, която предизвика хаос в пътуванията на големи европейски летища, включително Брюксел, Берлин и лондонското Хийтроу.

Британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) съобщи, че заподозряният е бил освободен под условна гаранция, след като полицаи го задържаха късно на 23 септември в Уест Съсекс, Югоизточна Англия, по подозрение в престъпления по Закона за злоупотреба с компютри. 

ЕС обяви официално, че е имало кибератака срещу европейски летища

„Въпреки че този арест е положителна стъпка, разследването на инцидента е в начален етап и продължава“, заяви заместник-директорът на NCA Пол Фостър.

TW FB M
