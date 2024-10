Светът на едно семейство е разтърсен, след като ДНК тест проследява произхода на съпрузите в него. Двойка с три деца от САЩ внезапно научава, че има кръвна връзка.

Селина и Джоузеф се запознават преди 17 години на парти за Хелоуин и оттогава са неразделни. Наскоро решили да си направят ДНК тест и за тяхна изненада откриват, че са далечни роднини.

„Започнах да проявявам интерес към ДНК-то си, защото исках да разбера повече за гените на децата си - дъщеря ми е с тъмна кожа, а синовете ми имат къдрава коса, всеки би попитал „Какви сте вие?“ Не можех да дам друг отговор освен индианци“, разказва Селина, цитирана от MSN.

Любопитството на двойката от Колорадо се превъща в шок, когато резултатите от ДНК тест показват, че те са нещо повече от съпруг и съпруга - братовчеди.

Преди дни те разказват историята си и пред YouTube канала Love Don't Judge.

„Когато разбрах, че сме братовчеди, малко ми се гадеше“, казва Селина, цитирана от MSN.

Тя решава да сподели историята на семейството си в TikTok, като смята, че ще бъде посрещната с хумор. Вместо това видеото привлича поток от негативни реакци.

„Чувствам се малко странно от това - не е нещо, с което искате да се хвалите или да изтъквате на света“, казва едно от децата на двойката.

„Ако са го знаели, преди да се оженят - очевидно ще има нещо нередно, но тъй като са го разбрали след това, няма проблем“, допълва още то.

На сватбата на Селина и Джоузеф никой от роднините им не се познава. По-късно става ясно, че бабата на мъжа от страна на баща му е осиновила дете, но поради лошо водене на документация семейната връзка на бъдещетите съпрузи не е разкрита.

Сега Селина и Джоузеф вече не се притесняват от негативните коментари, които понякога срещат.

„Колорадо изглежда толкова голям, но всъщност не е така. Всички се познават и най-вероятно всички са роднини“, коментира жената.

Двойката стартира своя собствена услуга за запознанства, наречена Before We Be, чиято цел е да не позволява на хора, които може да се окажат роднини, да влизат във връзка.

