Гърция ще признае палестинска държава, когато настъпи „точният момент“, обяви днес премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис.

Мицотакис защити близките отношения на страната с Израел на фона на продължаващата израелска военна операция в Газа, предаде гръцкото издание Катимерини, цитирано от БТА.

„Гърция ще признае държавата Палестина. Въпросът е кога, как и моментът, който ще изберем като правилен, така че да се даде допълнителен тласък на това, което според мен трябва да бъде крайната цел на тези усилия, а именно решение за две държави“, каза премиерът по време на пресконференция на 89-ия Солунски международен панаир (TIF).

На форума той представи подробно бъдещата политическа и икономическа програма на правителството.

Мицотакис защити близките отношения на Атина с Израел, заявявайки, че стратегическите отношения на страната с Израел не са попречили на правителството му да изрази загрижеността си относно човешкото страдание, причинено в Ивицата Газа.

„Това не ни спря остро да критикуваме Израел за начина, по който провежда операцията си в Газа, за невъобразимата човешка болка и загуба на човешки живот, причинени от войната“, каза той.

Гръцкият премиер припомни, че страната му е призовала за незабавно прекратяване на огъня, както на двустранно ниво, така и чрез Съвета за сигурност на ООН, в който Атина участва като непостоянен член.

Войната в Ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото нахлуване на войници на „Хамас“ на израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на „Хамас“ жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000.

