Израел предупреди населението около град Газа да се евакуира към нова хуманитарна зона на юг, докато армията напредва по-дълбоко в най-голямата градска зона на Ивицата.

Според Тел Авив военните вече контролират почти половината от град Газа.

Една след друга израелската армия взривява многоетажни сгради, за които твърди, че са позиции на "Хамас". Групировката отрича.

След поредното предупреждение за евакуация някои жители отказват да напуснат, защото, по думите им, няма безопасно място от бомбардировките.

„Уморени сме да погребваме близките си всеки ден, толкова много деца останаха сираци, без майка или баща. Призовавам американския народ, ако имате някаква емпатия към децата и жените в Газа, погледнете ни“, каза Рийм Руфал.

Междувременно в Израел предстои пореден голям протест срещу премиера Бенямин Нетаняху.

Майката на пленника с български корен Матан Ангрест написа в Х, че е получила обаждане и е била информирана, че животът на сина ѝ е в непосредствена опасност.

„Г-н премиер, спахте ли снощи? Защото аз прекарах 700-та нощ в безсъние... Тази вечер ще бъда пред входа на къщата ви заедно с много израелски граждани. Ще бъде шумно, точно както е шумно за Матан заради звуците от експлозиите. Няма да имате повече тишина от мен. Свърши се!“, каза Анат Ангрест.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че се водят задълбочени преговори с "Хамас" и призова терористичната организация да освободи останалите заложници, за да приключи войната.

