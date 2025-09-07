Семействата на заложниците засилиха кампанията след израелската инвазия в град Газа

Близки на заложниците, взети в плен от „Хамас“, протестираха в Тел Авив и пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху в Ерусалим.
Те призоваха „Хамас“ да освободи останалите 48 пленници и израелското правителство да прекрати войната в Газа.
През последните седмици семействата засилиха още повече своята кампания, след като Израел започна своята сухопътна инвазия в град Газа с цел окупирането му.
Властта настоява, че ще сложи край на войната само след като „Хамас“ освободи всички заложници и се разоръжи.
