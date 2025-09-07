dalivali.bg
София
сега Облачно 24°
12 Облачно 26°
13 Облачно 27°
14 Облачно 28°
15 Облачно 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Арестуваха двама за кражба на 60 000 долара в брой и чекове от сватбено тържество

Арестуваха двама за кражба на 60 000 долара в брой и чекове от сватбено тържество

Руски удар срещу правителствена сграда в Киев взе три жертви - сред тях и бебе (ВИДЕО)

Руски удар срещу правителствена сграда в Киев взе три жертви - сред тях и бебе (ВИДЕО)

Най-вкусната рибена чорба - кулинари мерят майсторство в оспорваното състезание

„Това ми коства един апартамент и три години работа“: Павел Койчев за проекта „Оригиналите“ в с. Осиковица

Камен Донев: Българите са „хранително религиозни“ – по празниците да се набухат с козунаци хубаво

Търси се президент: Ще се стигне ли до пренареждане на политическия пъзел?

Пласидо Доминго: Не мисля, че има друга страна като България с толкова много големи певци

Държавният резерв: За 3 г. са раздадени над 2 милиона литра вода, наличните количества са в милиони

Първи резултати от тол камерите: Рекордьорът нарушител през денонощието е с 222 км/ч

Безводието в Плевенско: Разблокират вода от Държавния резерв заради бедственото положение
Светът

Семействата на заложниците засилиха кампанията след израелската инвазия в град Газа

Те призоваха „Хамас“ да освободи останалите 48 пленници и израелското правителство да прекрати войната

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:50 ч. 07.09.2025 г.

Близки на заложниците, взети в плен от „Хамас“, протестираха в Тел Авив и пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху в Ерусалим.

Те призоваха „Хамас“ да освободи останалите 48 пленници и израелското правителство да прекрати войната в Газа.

През последните седмици семействата засилиха още повече своята кампания, след като Израел започна своята сухопътна инвазия в град Газа с цел окупирането му.

Властта настоява, че ще сложи край на войната само след като „Хамас“ освободи всички заложници и се разоръжи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тази вечер не пропускайте пълното лунно затъмнение

Тази вечер не пропускайте пълното лунно затъмнение
„Задържане под стража“ за четиримата обвинени за побоя над полицейския началник на Русе

„Задържане под стража“ за четиримата обвинени за побоя над полицейския началник на Русе
Трамваят, ударил се в подлез в София: Оставиха в ареста 22-годишния обвиняем

Трамваят, ударил се в подлез в София: Оставиха в ареста 22-годишния обвиняем
ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте на живо по bTV финала Иван Иванов – Александър Василев

ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте на живо по bTV финала Иван Иванов – Александър Василев
Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

Тази сутрин
Снимка: На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
Снимка: "Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
"Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
Снимка: Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Лице в лице
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Снимка: Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест