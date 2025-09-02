Белгия ще признае държавата Палестина по време на заседание на Общото събрание на ООН през септември. Това обяви белгийският външен министър Максим Прево.

Прево обясни, че решението е взето „с оглед на хуманитарната трагедия“ в Газа, където израелските офанзиви са принудили голяма част от населението да се премества поне веднъж, а ООН е обявила глад.

Така страната му се присъединява към общо десетина западни държави, които заявиха същата позиция през последните месеци. Сред тях са Франция, Великобритания и Канада.

В Лондон британският външен министър Дейвид Лами призова за незабавно спиране на израелските операции в Ивицата Газа.



А от пристанището на Барселона потегли флотилия с храни и помощи за населението в Газа. Сред пропалестинските активисти на борда са климатичната активистка Грета Тунберг и актьорът от "Игра на тронове" Лиъм Кънингам.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK