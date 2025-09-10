Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви, че е било „безразсъдно“ да се позволи на Джо Байдън да се кандидатира за втори мандат като президент, в откъс от предстоящите ѝ мемоари.

Харис, която замени Байдън като кандидат за президент от Демократическата партия през 2024 г., но загуби от Доналд Тръмп, призна, че тогава 81-годишният Байдън се „уморявал“ и бил склонен към спъвания, които издавали възрастта му.

Тя също така разкритикува служителите на Белия дом, които обвини, че не са я подкрепили, а понякога дори активно са ѝ пречели, докато е била заместник на Байдън, предаде АФП.

„Решението е на Джо и Джил“. Всички повтаряхме това като мантра, сякаш бяхме хипнотизирани. Беше ли това благодат или безразсъдство? В ретроспекция мисля, че беше безразсъдство“, каза Харис в първия откъс от „107 дни“, публикуван от списание The Atlantic.

„Залогът беше просто прекалено висок. Това не беше избор, който трябваше да се остави на егото на един човек, на амбицията на един човек. Трябваше да бъде нещо повече от лично решение“, обясни тя.

Байдън шокира света, като се оттегли от надпреварата през юли 2024 г., след като катастрофалният дебат с Тръмп предизвика въпроси за възрастта и умствената му способност.

Харис отрече да е имало някаква конспирация за прикриване на състоянието на Байдън, но посочи, че е ясно, че има проблеми с възрастта му.

„В най-лошия си ден той беше по-добре осведомен, по-способен да взема решения и далеч по-състрадателен от Доналд Тръмп в най-добрия си ден. Но на 81 години Джо се уморяваше. Тогава възрастта му се проявяваше във физически и вербални спънки“, пише тя.

Бившият вицепрезидент също така разкритикува служителите на Белия дом, които не са я подкрепяли, когато е била вицепрезидент, твърдейки, че екипът на Байдън не е искал тя да засенчи шефа си.

„Когато историите бяха несправедливи или неточни, близкото обкръжение на президента изглеждаше да е съгласно с това. Всъщност изглеждаше, че са решили, че трябва да ме повалят още малко“, написа Харис.

Тя отбеляза, че е „поела вината“ за граничната политика на Байдън, от която Тръмп се възползва по време на изборите.

Харис загуби убедително от републиканеца Тръмп след най-кратката президентска кампания в съвременната история на САЩ, продължила малко повече от три месеца – 107 дни, както е заглавието на мемоарите ѝ.

