dalivali.bg
София
сега Облачно 23°
11 Облачно 25°
12 Облачно 26°
13 Облачно 27°
14 Разкъсана облачност 28°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Оперираха Джо Байдън за премахване на ракови клетки от кожата

Говорителят му съобщи пред NBC News, че бившият американски президент се възстановява добре от процедурата

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:21 ч. 05.09.2025 г.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън наскоро е претърпял операция за премахване на ракови клетки от кожата. Това потвърди неговият говорител пред NBC News.

От личния му офис съобщават, че Байдън се възстановява добре от процедурата, известна като Моос хирургия, която се използва за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Процедурата премахва слоеве ракова тъкан, докато не останат повече ракови клетки.

Не е ясно точно кога е била извършена операцията, но Байдън бе заснет в края на миналия месец, напускайки църква в Грийнвил, Делауер, с голяма, видима рана на главата.

82-годишният Байдън вече е претърпявал подобна операция по време на президентския си мандат. През 2023 г. беше премахнато раково кожно образувание от гърдите му, което по-късно бе определено като базално-клетъчен карцином, една от най-често срещаните форми на рак на кожата.

Ракът на Джо Байдън е агресивен и с метастази в костите, но подлежи на лечение

Лекарят му, д-р Кевин О’Конър, отбеляза тогава:

„Всичката ракова тъкан бе успешно премахната и не е необходимо допълнително лечение.“

Съпругата на Байдън - Джил, също премина през две подобни операции през 2023 г., след като ѝ бяха открити ракови лезии над окото и на гърдите.

„Байдън се възстановява добре и процедурата премина успешно“, обяви говорителят на бившия американски президент пред NBC News.

През май 2024 г. Байдън обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който вече се е разпространил в костите. Въпреки това неговият екип увери, че болестта е хормон-чувствителна, което предполага добър отговор на лечението.

Джо Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата

Новината за здравословното му състояние предизвика подкрепа както от републиканци, така и от демократи, въпреки че по-късно се появиха спекулации дали Байдън е знаел за диагнозата по време на мандата си.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)

Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)
Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение
АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?

АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?
След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата

След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата
Тази сутрин
Снимка: Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Снимка: Симеон Дянков: Може да завършим годината с над 5% дефицит
Симеон Дянков: Може да завършим годината с над 5% дефицит
Снимка: Проф. Рачев: Късен плаж и вечерно върлуване – септември е време за море
Проф. Рачев: Късен плаж и вечерно върлуване – септември е време за море
Лице в лице
Снимка: Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Снимка: Валентин Радев за пребития полицейски началник
Валентин Радев за пребития полицейски началник
Снимка: Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест