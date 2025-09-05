Оперираха Джо Байдън за премахване на ракови клетки от кожата

Бившият президент на САЩ Джо Байдън наскоро е претърпял операция за премахване на ракови клетки от кожата. Това потвърди неговият говорител пред NBC News.

От личния му офис съобщават, че Байдън се възстановява добре от процедурата, известна като Моос хирургия, която се използва за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Процедурата премахва слоеве ракова тъкан, докато не останат повече ракови клетки.

Не е ясно точно кога е била извършена операцията, но Байдън бе заснет в края на миналия месец, напускайки църква в Грийнвил, Делауер, с голяма, видима рана на главата.

82-годишният Байдън вече е претърпявал подобна операция по време на президентския си мандат. През 2023 г. беше премахнато раково кожно образувание от гърдите му, което по-късно бе определено като базално-клетъчен карцином, една от най-често срещаните форми на рак на кожата.

Лекарят му, д-р Кевин О’Конър, отбеляза тогава:

„Всичката ракова тъкан бе успешно премахната и не е необходимо допълнително лечение.“

Съпругата на Байдън - Джил, също премина през две подобни операции през 2023 г., след като ѝ бяха открити ракови лезии над окото и на гърдите.

През май 2024 г. Байдън обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който вече се е разпространил в костите. Въпреки това неговият екип увери, че болестта е хормон-чувствителна, което предполага добър отговор на лечението.

Новината за здравословното му състояние предизвика подкрепа както от републиканци, така и от демократи, въпреки че по-късно се появиха спекулации дали Байдън е знаел за диагнозата по време на мандата си.