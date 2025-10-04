dalivali.bg
Израелската отбрана: „Хамас“ използва деца като живи щитове (ВИДЕО)

Военните са ликвидирали терористична клетка, опитала да нападне хуманитарна зона

Снимка: IDF

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:02 ч. 04.10.2025 г.

Терористична клетка на “Хамас”, състояща се от около 20 терористи, се опита да нападне хуманитарната зона в Хан Юнис, съобщават от израелската обрана.

„Въздушните сили на Израел, под ръководството на войските на Израелските отбранителни сили, ликвидираха терористите, без да нанесат вреда на невъвлечените цивилни жители на Газа, които бяха задържани от тях“, се посочва още в съобщението.

„Ликвидираната терористична клетка на „Хамас“ използва палестински деца в хуманитарната зона като живи щитове след удара“, посочват военните.

Според съобщението им “Хамас” продължава да използва брутално цивилните жители на Газа като човешки щитове. Въпреки терористичните им дейности, досега над 870 000 жители са евакуирани безопасно на юг от град Газа.


