Армията на Израел е отворила нов маршрут, за да позволи на хората да напуснат Газа

Израелската армия заяви, че е отворила временен нов маршрут, за да позволи на хората да напуснат град Газа, ден след като започна мащабна наземна операция с цел да разгроми „Хамас”.

Вчера преди зазоряване израелската армия започна масивно бомбардиране на град Газа и проникна с войските си по-навътре в най-големия градски център в Ивицата.

Това се случи, след като разследване на ООН обвини Израел в „геноцид“ на палестинска територия, като заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху и други висши длъжностни лица са подбудили към това престъпление.

Израелската армия заяви, че отваря „временен транспортен маршрут по улица „Салах ал-Дин”, минаваща по средата на Ивицата Газа от север на юг. Полковник Авихай Адрае заяви, че коридорът ще остане отворен само за 48 часа от утре на обяд.

Досега армията призоваваше жителите да напуснат град Газа по крайбрежния път към така наречената „хуманитарна зона” по-на юг, включваща части от Ал-Мауаси.

През последните дни имаше ново масово изселване и израелската армия заяви, че досега „повече от 350 000“ души са избягали на юг.

Много палестинци в Газа настояват, че на територията няма безопасно място и казват, че предпочитат да умрат в домовете си, отколкото да бъдат отново разселени.

Израелската армия заяви, че е започнала мащабна наземна операция в град Газа, за да изгони „Хамас” от една от последните му крепости в опустошената от войната територия.