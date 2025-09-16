След началото на военната офанзива в град Газа... семействата на заложниците излязоха на протест.

В плен на "Хамас" все още са 48 отвлечени. С бащата на един от тях се срещна Кристина Баксанова.

Дани Миран не спира да поглежда телефона си в очакване на новина за своя син Омри.

За последно чува гласът му преди 711 дни – сутринта на 7 октомври, когато терористите на "Хамас" го отвличат от дома му в Нахал Оз.

Каза ми по телефона: Татко, не питай. Целият кибуц е с пълен с терористи. Жена ми и двете момичета са в защитната стая. Нямам оръжие, освен два кухненски ножа. И ми каза повече да не звъня, защото иска да е тихо. В 11 часа писах: Как сте? Какво се случва? И нямаше отговор.

През април "Хамас" публикуват видео с вече 48-годишния заложник. Семейството вярва, че Омри все още е жив, там някъде в Газа. С баща му се срещаме дни след израелския удар по "Хамас" в Катар, след който преговорите спряха.

"Не зная дали съм точно ядосан, но съм определено разочарован. Имаше сделка, която трябваше да бъде направена. Очаквахме тази среща и изведнъж съветът по сигурността се събира и решава да нанесе удара в Доха", разказва Дани Миран – баща на Омри Миран.

Семействата на заложниците се притесняват, че военните действия в град Газа поставят живота на оцелелите в опасност.

Главнокомандващият каза нещо, което не мога да разбера. Той каза, че влизането в град Газа ще застраши заложниците, както и ще застраши войниците ни. Много се притеснявам, защото не ми се мисли, ако още една ракета падне там, където е синът ми или при обстрел друго дете от нашите собствени войници бъде убито.

- Правителството чува ли Ви?



Чуват какво казваме, но нищо повече от това.

Мястото на Омри Миран на площада на заложниците в Тел Авив все още е празно. Баща му се моли да се върне и отново да вдигне на ръце вече 2-годишната си дъщеря.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK





