Израел потвърди, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от ислямисткото движение „Хамас“ на Червения кръст в Ивицата Газа.

Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха световните агенции.

„Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа“, се казва в изявлението.

Предстои тялото на загиналия заложник да бъде идентифицирано.

В края на миналата седмица Израел и „Хамас“ се споразумяха за първата фаза от предложеното от президента Доналд Тръмп мирно споразумение за Ивицата Газа.

Споразумението предвижда замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички израелски заложници.

В понеделник – 13 октомври, „Хамас“ предаде станалите 20 живи заложници на Червения кръст и те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен.

