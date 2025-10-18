Израел потвърди, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от ислямисткото движение „Хамас“ на Червения кръст в Ивицата Газа.
Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха световните агенции.
„Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа“, се казва в изявлението.
Предстои тялото на загиналия заложник да бъде идентифицирано.
В края на миналата седмица Израел и „Хамас“ се споразумяха за първата фаза от предложеното от президента Доналд Тръмп мирно споразумение за Ивицата Газа.
Споразумението предвижда замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички израелски заложници.
В понеделник – 13 октомври, „Хамас“ предаде станалите 20 живи заложници на Червения кръст и те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен.
