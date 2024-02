Международен екип от следователи съобщава, че е проследил осем украински деца, за които се смята, че са били отвлечени по време на руската инвазия, предава Би Би Си.

Повече от 60 детективи са използвали цифрови техники с отворен код, за да проследят изчезналите деца, за които се предполага, че са се появили в руската пропаганда.

За целта експерти от 23 държави обединяват сили в централата на Европол в Хага. Те използват разширено разпознаване на лица, за да намерят скорошни изображения на децата онлайн.

Тъй като следователите не могат да пътуват до Русия или Беларус, експертите по геолокация анализират снимки и видеоклипове и използват сателитни данни, за да определят къде са направени.

След това анализът на мрежовите данни успява да установи дали множество деца се намират на едно и също място.

Детективите от полицейската агенция на ЕС не разкриват нито самоличността, нито местонахождението на осемте деца, които са били проследени с помощта на разузнавателна информация с отворен код заради потенциални рискове за тяхната безопасност

International police forces searched for 8 Ukrainian children who were abducted and deported by russian troops, AD.



About 60 investigators from 23 countries, including the Netherlands, Austria, Germany and Sweden, gathered at Europol's headquarters in The Hague a few weeks… pic.twitter.com/5Dn4SiQZgw