Войник, който е бил в неизвестност в продължение на няколко дни, е намерен мъртъв в Латвия, съобщи АФП, позовавайки се на канадски медии.

Сержант Джордж Хол, член на Канадските въоръжени сили, разположени в балтийската страна, който изчезнал на 2 септември, е бил намерен мъртъв на 5 септември.

„Сержант Хол беше разпределен като част от... бригада, с която имах честта да прекарам време в края на миналия месец“, каза канадският премиер Марк Карни.

С почти 20-годишен опит в канадските въоръжени сили, Хол беше разпределен в операция „Reassurance“ - най-голямата мисия на Канада в чужбина, допринасяща за възпиращия ефект на НАТО в Централна и Източна Европа.

Военната полиция на канадските въоръжени сили подкрепя латвийските власти в текущото разследване на обстоятелствата около смъртта на Хол.

Причината за смъртта не е оповестена.

Официални представители заявиха, че инцидентът не представлява заплаха за 1500-те войници, разположени в Латвия в подкрепа на операция „Reassurance“, като част от канадската бойна група на НАТО, която е там от 2017 г.

