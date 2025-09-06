Германски военнослужещ падна, докато се спуска с въже от хеликоптер по време на ден на отворените врати в Западна Германия
Това съобщи германската армия, цитирана от ДПА и БТА.
Все още не е ясно дали войникът се е подхлъзнал, или причината е в повреда в оборудването, каза говорителка на Бундесвера.
Военният е паднал от няколко метра височина и в момента е в болница.
Засега няма информация за това колко тежки са нараняванията му.
Случаят е от военната база в град Даун в западната провинция Райнланд-Пфалц.
