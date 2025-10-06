35-годишен инструктор по скайдайвинг загина трагично в Нешвил, щата Тенеси. Според изявление на полицията той се е отделил от тандемната система, с която е скачал заедно с друг човек. Вторият скайдайвър е оцелял и е бил спасен от високо дърво, където е останал закачен с разтворен парашут с часове, пише NBC News.

„Екипаж на хеликоптер откри 35-годишния инструктор мъртъв в поляна в гориста местност“, съобщиха от полицията.

Името на загиналия инструктор все още не е обявено публично.

Скокът е бил координиран от компанията Go Skydive Nashville, която потвърди инцидента в изявление.

Вторият скайдайвър е бил открит „увиснал в дърво с отворен парашут в гората.

Пожарната служба на Нешвил публикува снимки от спасителната операция. Те са използвали „няколко стълби“, за да достигнат до пострадалия, който е бил в съзнание, стабилен и „висял с часове“ преди да бъде свален чрез система с въжета и макари.

На уебсайта на Go Skydive Nashville се посочва, че техните тандемни инструктори са „висококвалифицирани професионалисти“, сертифицирани от Американската асоциация по парашутни скокове (USPA), и преминават през обстойно обучение преди да извършват скокове с реални клиенти.

Компанията уверява, че екипировката се подлага на стриктни проверки преди всеки скок и включва две парашутни системи – основен парашут и резервен, както и специално проектирани обезопасителни колани.

Според данни на USPA, през 2024 г. са регистрирани само 9 фатални инцидента от 3,88 милиона скока – най-ниският брой от началото на статистическите записи през 1961 г.

Повечето злополуки в скайдайвинга, според организацията, са причинени от „обикновена човешка грешка“.

Федералната авиационна администрация (FAA) разследва инцидента. Поради спирането на работата на федералното правителство, агенцията е с ограничени комуникации, се казва в автоматичен отговор на техен имейл.

