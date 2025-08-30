Близо две седмици след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете след падане от парашут, проверяваме какво се случва с атракционите на плажа и как функционират те сега.

Държавата предлага нови правила за безопасност, но усещат ли туристите по-голям контрол.  

Марушка и съпругът ѝ живеят в Германия, но всяко лято почиват у нас. Казват, че са се возили на всички атракциони на плажа, но тази година са решили, че може да минат и без този адреналин.

Признават, че предишни години от базата за атракциони са допускани да карат джетове, без инструктаж и въпреки червен флаг.

Снимка: btvnovinite.bg

Сред трагичния инцидент в Несебър започнаха масови проверки на плажовете.

Сред проверените е и този в Крайморие. Инспектирана е изправността на водните дивани и водните колелета, на джетовете, спасителните жилетки, както и документацията. Проверени са и базите за водни спортове. Един от най-големите паркове за уейк борд у нас прави промени – ограничава достъпа за деца под 10 години.

Браншът е готов да съдейства на държавата за създаване на регулация за водните атракциони

„Атракцион е нещо, на което отиваш да изпиташ някакво удоволствие, но се оставяш в ръцете на предлагащия го. Тук са създадени условия за практикуването на един спорт – уейк бординг и водни ски. Имаме задължителна екипировка – жилетка задължително за всички хора, които влизат във водата. Каските са задължителни за под 18 години“, казва Янко Симов, управител на уейк парк.

Снимка: btvnovinite.bg

От уейк парка обясняват, че жилетките се сменят всеки сезон. Допълват и че се следи за състоянието на туристите. Спасителите също обръщат внимание.

