Близо две седмици след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете след падане от парашут, проверяваме какво се случва с атракционите на плажа и как функционират те сега.

Държавата предлага нови правила за безопасност, но усещат ли туристите по-голям контрол.

Марушка и съпругът ѝ живеят в Германия, но всяко лято почиват у нас. Казват, че са се возили на всички атракциони на плажа, но тази година са решили, че може да минат и без този адреналин.

Признават, че предишни години от базата за атракциони са допускани да карат джетове, без инструктаж и въпреки червен флаг.

Сред трагичния инцидент в Несебър започнаха масови проверки на плажовете.

Сред проверените е и този в Крайморие. Инспектирана е изправността на водните дивани и водните колелета, на джетовете, спасителните жилетки, както и документацията. Проверени са и базите за водни спортове. Един от най-големите паркове за уейк борд у нас прави промени – ограничава достъпа за деца под 10 години.

„Атракцион е нещо, на което отиваш да изпиташ някакво удоволствие, но се оставяш в ръцете на предлагащия го. Тук са създадени условия за практикуването на един спорт – уейк бординг и водни ски. Имаме задължителна екипировка – жилетка задължително за всички хора, които влизат във водата. Каските са задължителни за под 18 години“, казва Янко Симов, управител на уейк парк.

От уейк парка обясняват, че жилетките се сменят всеки сезон. Допълват и че се следи за състоянието на туристите. Спасителите също обръщат внимание.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK