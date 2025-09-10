Държавата с мерки за безопасност след инцидента с 8-годишното дете, което загина след падане от парашут в Несебър.

Какво пише в законопроекта, който предвижда правила за съдържателите на атракциони с повишена опасност - разказва Мария Аладжова.

Не на парашут, но поне веднъж месечно Константин Чобанов води сина си на надуваем замък.

„Проверки не правя, просто поглеждам, дали всичко е наред, бърза преценка правя. Въпреки това мисля, че децата правят лудории и винаги може да стане беля, трябва да бъдат наблюдавани“, каза Константин.

Изискванията за съоръжението са записани в наредба от 2013 година. Включват и издаването на технически паспорт от инженер.

„Всяка година идва, оглежда го, да няма скъсано, да няма протрито или нещо проблем и издава договор за контрол“, заяви Делян Петков, син на собствениците на съоръжението.

Увеселителни, въздушни и водни атракциони попадат под шапката на новия законопроект. В него са заложени ежедневни вътрешни проверки за безопасност от човек с техническо образование и опит, застраховка „Злополука“ и изискване за декларация от придружител за децата до 14.

Дали всички тези критерии ще бъдат прилагани към увеселителните паркове - не е ясно. А за занимания като парасейлинг и в момента има действащи наредби, казва Велислав Малджиев с над 25-годишен опит в екстремните спортове.

„Цялата наредба е измиването на ръцете на държавата. Във всяка една дейност трябва да се създадат браншови организации, да си направят правила. Обикновено държавата директно приема тези правила, знам го от опит, защото съдействах за създаването на една такава организация на работещите по алпийски способ. Във всяка една дейност трябва да се задълбае до най-малкия елемент, за да е най-безопасното нещо“, смята Малджиев.

В проекта се предвиждат и глоби за нарушителите до 5 до 150 000 лева. Общественото обсъждане на идеите е до 23 септември.

