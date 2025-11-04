Битката за Покровск се е превърнала във фокусна точка в руската кампания за овладяване на оставащите части от Донецка област, които все още се държат от Украйна.
Стратегически разположен като пътен и железопътен възел, Покровск някога е поддържал украинската стоманодобивна индустрия и военната логистика, но сега е почти обкръжен от руските сили.
Повечето цивилни са избягали, а украинските войски са под нарастващ натиск, тъй като руски диверсионни части и дронове нарушават снабдителните линии и създават „сива зона“ в и около града.
Военният анализатор и изследовател с отворен достъп от Института за изследване на външната политика, Роб Лий, казва, че превземането на Покровск би представлявало както оперативна, така и информационна победа за Русия, която се затруднява да превземе големи украински градове през 2025 година.
Според Лий използването от руската армия на малки подразделения и безпилотни апарати прави по-трудно за Украйна да снабдява и да защитава позициите си, особено тъй като войниците трябва да изминават дълги разстояния пеша, за да достигнат фронтовата линия.
Руските сили са предприели „клещовидно“ настъпление, за да обкръжат почти напълно Покровск и да застрашат украинските снабдителни линии, след което са притискали украинските войски, изпращайки малки подразделения и дронове, за да нарушат логистиката и да посеят хаос в тила им.
Лий казва, че ако Украйна се изтегли, ще бъде трудно да изведе войските си от районите южно и източно от близкия Мирноград, дълбоко в джоба, създаден от бавното руско обкръжаване.
„Руски инфилтрационни групи са стигнали до тези главни пътища. Не е ясно дали държат тези райони, но със сигурност действат тук. Един от въпросите е, ако Украйна се изтегли, как ще изтегли силите, които са южно от Мирноград, източно от Мирноград, в този район. Защото, ако Русия продължи да затваря този район, ще бъде все по-трудно за (украинските) сили да продължат да се защитават“, обясни той.
Съдбата на другите градове в Донбас
Въпреки важността на Покровск, Лий твърди, че градовете Славянск и Краматорск остават най-важните украински крепости в Донецка област.
Те служат като ключови центрове за командване, логистика и контрол на фронтовата линия от 2022 година насам.
„Мисля, че е много трудно да се предскажат неща повече от три месеца предварително в тази война. Няма да правя никакви категорични прогнози в момента. Не мисля, че Славянск и Краматорск са изложени на риск тази година. Мисля, че това ще бъде фокусът за следващата година. Но ако Русия успее да превземе Покровск, тогава е въпросът къде ще преориентира фокуса си. Защото в момента те са се фокусирали върху Покровск“, коментира анализаторът.
Лий добавя, че дори ако Русия не може пряко да превземе западната част на Донецк, ежедневните удари с дронове и планиращи бомби правят живота на цивилните там все по-труден.
Русия иска да завземе целия регион Донбас, който включва областите Луганск и Донецк. Украйна все още контролира около 10% от Донбас — територия от около 5 000 квадратни километра (1 930 квадратни мили) в западната част на Донецка област.
Руският президент Владимир Путин твърди, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят присвояването на територията от Москва като незаконно заграбване на земя.
Руската офанзива
В рамките на един месец Русия е превзела 461 кв. км от Украйна – малко повече в сравнение с 447 кв. км, завладени през септември. Това число е близко до средното за 2025 г., след пика през юли, когато руската армия постави под свой контрол 634 кв. км от територията на съседната държава.
До края на октомври руските сили контролират изцяло или частично 19,2% от украинската територия. Около 7% от тях, включително Крим и районите в Донбас, са под руски контрол отпреди инвазията през февруари 2022 г.
Най-голям напредък през октомври е отбелязан в Донецка област, където са превзети 169 кв. км, или средно по 5,5 кв. км на ден. Към 31 октомври Русия контролира 81% от областта, както и почти цялата съседна Луганска област.
