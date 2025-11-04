Ако Украйна се изтегли, ще бъде трудно да изведе войските си от районите южно и източно от близкия Мирноград. Славянск и Краматорск остават най-важните украински крепости в Донецка област, обясни военният анализатор Роб Лий

„Хаос в тила“: Русия обгражда Покровск. Как Украйна ще изтегли силите си от Мирноград?

Битката за Покровск се е превърнала във фокусна точка в руската кампания за овладяване на оставащите части от Донецка област, които все още се държат от Украйна.

Стратегически разположен като пътен и железопътен възел, Покровск някога е поддържал украинската стоманодобивна индустрия и военната логистика, но сега е почти обкръжен от руските сили.

Повечето цивилни са избягали, а украинските войски са под нарастващ натиск, тъй като руски диверсионни части и дронове нарушават снабдителните линии и създават „сива зона“ в и около града.

Военният анализатор и изследовател с отворен достъп от Института за изследване на външната политика, Роб Лий, казва, че превземането на Покровск би представлявало както оперативна, така и информационна победа за Русия, която се затруднява да превземе големи украински градове през 2025 година.

Според Лий използването от руската армия на малки подразделения и безпилотни апарати прави по-трудно за Украйна да снабдява и да защитава позициите си, особено тъй като войниците трябва да изминават дълги разстояния пеша, за да достигнат фронтовата линия.

Руските сили са предприели „клещовидно“ настъпление, за да обкръжат почти напълно Покровск и да застрашат украинските снабдителни линии, след което са притискали украинските войски, изпращайки малки подразделения и дронове, за да нарушат логистиката и да посеят хаос в тила им.

Лий казва, че ако Украйна се изтегли, ще бъде трудно да изведе войските си от районите южно и източно от близкия Мирноград, дълбоко в джоба, създаден от бавното руско обкръжаване.

Снимка: Reuters

„Руски инфилтрационни групи са стигнали до тези главни пътища. Не е ясно дали държат тези райони, но със сигурност действат тук. Един от въпросите е, ако Украйна се изтегли, как ще изтегли силите, които са южно от Мирноград, източно от Мирноград, в този район. Защото, ако Русия продължи да затваря този район, ще бъде все по-трудно за (украинските) сили да продължат да се защитават“, обясни той.

Съдбата на другите градове в Донбас

Въпреки важността на Покровск, Лий твърди, че градовете Славянск и Краматорск остават най-важните украински крепости в Донецка област.

Те служат като ключови центрове за командване, логистика и контрол на фронтовата линия от 2022 година насам.

„Мисля, че е много трудно да се предскажат неща повече от три месеца предварително в тази война. Няма да правя никакви категорични прогнози в момента. Не мисля, че Славянск и Краматорск са изложени на риск тази година. Мисля, че това ще бъде фокусът за следващата година. Но ако Русия успее да превземе Покровск, тогава е въпросът къде ще преориентира фокуса си. Защото в момента те са се фокусирали върху Покровск“, коментира анализаторът.

Лий добавя, че дори ако Русия не може пряко да превземе западната част на Донецк, ежедневните удари с дронове и планиращи бомби правят живота на цивилните там все по-труден.

Русия иска да завземе целия регион Донбас, който включва областите Луганск и Донецк. Украйна все още контролира около 10% от Донбас — територия от около 5 000 квадратни километра (1 930 квадратни мили) в западната част на Донецка област.

Снимка: Reuters

Руският президент Владимир Путин твърди, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят присвояването на територията от Москва като незаконно заграбване на земя.

Руската офанзива

В рамките на един месец Русия е превзела 461 кв. км от Украйна – малко повече в сравнение с 447 кв. км, завладени през септември. Това число е близко до средното за 2025 г., след пика през юли, когато руската армия постави под свой контрол 634 кв. км от територията на съседната държава.

Снимка: Reuters

До края на октомври руските сили контролират изцяло или частично 19,2% от украинската територия. Около 7% от тях, включително Крим и районите в Донбас, са под руски контрол отпреди инвазията през февруари 2022 г.

Най-голям напредък през октомври е отбелязан в Донецка област, където са превзети 169 кв. км, или средно по 5,5 кв. км на ден. Към 31 октомври Русия контролира 81% от областта, както и почти цялата съседна Луганска област.

