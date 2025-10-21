Властите на гръцкия остров Самос, в източната част на Егейско море, започнаха разследване, след като тялото на мъж беше открито снощи в скалист район в североизточната част на острова, съобщи в. „Катимерини“.

Според гръцката държавна телевизия ЕРТ служителите са били предупредени за наличието на тялото в района от местни жители.

На място е изпратена спасителна лодка на бреговата охрана, която е извадила тялото и го е транспортирала до болница на остров Самос.

Наредена е аутопсия, за да се установи причината за смъртта и да се идентифицира жертвата.

Властите обмислят възможността тялото да принадлежи на 24-годишния Омар Халед Мугмаш, палестински гражданин, който е в неизвестност от ранните часове на 12 октомври.

