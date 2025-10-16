Гръцкият парламент одобри предложен от правителството законопроект, позволяващ удължаване на работното време в частния сектор, съобщи Ройтерс.

Предложението предизвика протести на работниците, които твърдят, че реформата отнема от правата им на фона на нарастващите разходи за живот и ниските заплати.

Законопроектът, който според консервативното правителство има за цел да направи пазара на труда по-гъвкав и ефективен.

Удължената работна смяна може да се прилага само за до 37 дни в годината и законопроектът защитава работниците от уволнение, ако откажат да работят извънредно.

Опозиционните партии обаче твърдят, че реформите са остарели и в рязък контраст с очакванията на гърците след изтощителната дългова криза от 2009 до 2018 г. и общоевропейската тенденция за намаляване на работното време.

Профсъюзите, които организираха две национални стачки този месец, твърдят, че това лишава работниците от преговорната им сила в страна, където има недеклариран труд и средните заплати все още са ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK