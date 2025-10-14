dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност
08 Облачно
09 Облачно
10 Облачно 10°
11 Облачно 12°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

24-часова стачка на държавните служители в Гърция

метрото и трамваите в гръцката столица ще работят в часовия диапазон от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:25 ч. 14.10.2025 г.

Държавните служители в Гърция днес излизат на 24-часова стачка, която бе свикана от Синдикалната федерация на държавните служители в Гърция АДЕДИ заради нов проектозакон за труда, който предвижда въвеждане на 13-часов работен ден и други промени, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА. 

Миналата седмица АДЕДИ призова за стачни действия с искания за връщане на 13-ата и 14-ата заплата, съществено увеличение на заплатите, подписване на колективни трудови договори в публичния сектор, постоянна и стабилна заетост и премахване на нов дисциплинарен закон.

Вчера служителите на градския транспорт в Атина заявиха, че също ще се включат в стачката в началото и края на работния ден, за да подкрепят държавните служители. Заради това днес метрото и трамваите в гръцката столица ще работят в часовия диапазон от 09:00 ч. до 17:00 ч., а автобусите и тролейбусите – от 09:00 ч. до 21:00 ч. 

Вчера синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка, заради което влаковете в Гърция също няма да се движат днес, отбелязва „Катимерини“. 

Основното протестно шествие в Атина е насрочено за 11 ч. на централния площад "Синтагма".

На 1 октомври се състоя 24-часова национална стачка срещу новото трудово законодателство, организирана от двата най-големи синдиката в държавния и частния сектор - АДЕДИ и ГСЕЕ, в която се включиха също моряците, служителите в градския транспорт и железопътните работници, а в Атина се проведе многохилядна демонстрация с искане за оттегляне на пакета от мерки, които въвеждат промени в работното време.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа

НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
ДПС е най-вероятната първа политическа сила на изборите в Пазарджик

ДПС е най-вероятната първа политическа сила на изборите в Пазарджик
Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?

Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Тази сутрин
Снимка: Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Снимка: Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Снимка: Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Лице в лице
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука