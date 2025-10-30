Големият египетски музей ще представи над 50 000 артефакта

След две десетилетия на очакване и доста отлагания, Големият египетски музей, който ще представи над 50 000 артефакта, ще бъде официално открит в събота, съобщи Асошиейтед прес.

Той хвърля светлина върху древната цивилизация на Египет и е център на усилията на правителството за стимулиране на туристическата индустрия, която е основен източник на постъпления на чуждестранна валута в изпитващата финансови затруднения страна.

Разположен в покрайнините на Кайро и близо до прочутите пирамиди в Гиза, мастодонтът на стойност 1 милиард щатски долара трябва да стане най-големият музей в света, посветен на една цивилизация с над 50 000 артефакта, разкриващи живота в Древен Египет. За сравнение в музея Лувър в Париж са изложени 35 000 експоната, отбелязва Асошиейтед прес.

Музеят е един от мегапроектите на президента Абдел Фатах ес Сиси, който, след като пое властта през 2014 г., започна големи инвестиции в инфраструктурата на страната с цел съживяване на икономиката, отслабена от десетилетия на стагнация и разтърсена от безредиците, последвани въстанието на Арабската пролет от 2011 г.

Изграждането на музея започва през 2005 г., но дейностите спират за три години по време на политическите вълнения след въстанието от 2011 г.

Голямото откриване е отлагано многократно, най-скоро през юли тази година заради конфликтите в Близкия изток. Очаква се лидери от цял свят да присъстват на церемонията.

Проектиран от ирландската компания Heneghan Peng Architects, музеят, станал популярен като GEM (Grand Egyptian Museum), се отличава с триъгълна стъклена фасада, подобна на близките пирамиди.

В атриума на входа е разположен гранитен колос на един от най-прочутите египетски фараони Рамзес Велики. Статуята, която датира отпреди 3200 години и е с височина 11 метра, бе преместена в музея, след като десетилетия бе стояла в центъра на претоварено кръстовище пред главната железопътна гара на Кайро.

От атриума голямо стълбище на шест етажа с древни статуи води до главните галерии, от които има гледка към близките пирамиди. Мост свързва музея с пирамидите, като позволява на туристите да се движат между тях или пеша, или с електрически екологични превозни средства, казват официалните власти на музея.

В него има 24 000 квадратни метра постоянна изложбена площ, детски музей, конферентни и образователни съоръжения и търговска част, както и голям център за консервация.

Дванадесетте основни галерии, които отвориха врати миналата година, представят антики от праисторическите до римските времена, организирани по време и теми.

Много от 50 000-те артефакта в GEM са преместени от Египетския музей, който е разположен в центъра на Кайро на площад „Тахир“. Други са били наскоро разкопани от древни гробища, включително от некропола Сакара – комплекс от пирамиди и гробници на 22 километра южно от музея.

