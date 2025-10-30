dalivali.bg
София
сега Облачно 13°
18 Разкъсана облачност 10°
19 Облачно 10°
20 Облачно 10°
21 Облачно 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Катастрофиралият камион с маймуни в САЩ: Колко са на свобода и пренасят ли наистина болести?

Катастрофиралият камион с маймуни в САЩ: Колко са на свобода и пренасят ли наистина болести?
Извършиха първата в света трансплантация на белодробна артерия

Извършиха първата в света трансплантация на белодробна артерия

Празниците идват и Кока-Кола освежава магията на Коледа с ново звучене и гласа на Орлин Павлов

Георг Георгиев след руските самолети: Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство

Издирват 15-годишната Мария-Кристина от Благоевград, изчезнала на 27 октомври

Във вторник и сряда Дунав мост Русе – Гюргево ще бъде напълно затворен

Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец“

Друг руски самолет прелетя до Полша. Варшава вдигна изтребители МиГ-29

Съд в Германия призна трима души с двойно гражданство за виновни за шпионаж в полза на Москва

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.
Светът

Големият египетски музей ще представи над 50 000 артефакта

Той трябва да стане най-големият музей в света с над 50 000 артефакта. В Лувъра в Париж са изложени 35 000 експоната

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:59 ч. 30.10.2025 г.

След две десетилетия на очакване и доста отлагания, Големият египетски музей, който ще представи над 50 000 артефакта, ще бъде официално открит в събота, съобщи Асошиейтед прес.

Той хвърля светлина върху древната цивилизация на Египет и е център на усилията на правителството за стимулиране на туристическата индустрия, която е основен източник на постъпления на чуждестранна валута в изпитващата финансови затруднения страна.

Разположен в покрайнините на Кайро и близо до прочутите пирамиди в Гиза, мастодонтът на стойност 1 милиард щатски долара трябва да стане най-големият музей в света, посветен на една цивилизация с над 50 000 артефакта, разкриващи живота в Древен Египет. За сравнение в музея Лувър в Париж са изложени 35 000 експоната, отбелязва Асошиейтед прес. 

Хванаха двама за кражбата на века в Лувъра

Музеят е един от мегапроектите на президента Абдел Фатах ес Сиси, който, след като пое властта през 2014 г., започна големи инвестиции в инфраструктурата на страната с цел съживяване на икономиката, отслабена от десетилетия на стагнация и разтърсена от безредиците, последвани въстанието на Арабската пролет от 2011 г.

Изграждането на музея започва през 2005 г., но дейностите спират за три години по време на политическите вълнения след въстанието от 2011 г.

Голямото откриване е отлагано многократно, най-скоро през юли тази година заради конфликтите в Близкия изток. Очаква се лидери от цял свят да присъстват на церемонията. 

Лувърът в Париж отвори врати три дни след обира на бижута

Проектиран от ирландската компания Heneghan Peng Architects, музеят, станал популярен като GEM (Grand Egyptian Museum), се отличава с триъгълна стъклена фасада, подобна на близките пирамиди.

В атриума на входа е разположен гранитен колос на един от най-прочутите египетски фараони Рамзес Велики. Статуята, която датира отпреди 3200 години и е с височина 11 метра, бе преместена в музея, след като десетилетия бе стояла в центъра на претоварено кръстовище пред главната железопътна гара на Кайро.

От атриума голямо стълбище на шест етажа с древни статуи води до главните галерии, от които има гледка към близките пирамиди. Мост свързва музея с пирамидите, като позволява на туристите да се движат между тях или пеша, или с електрически екологични превозни средства, казват официалните власти на музея.

В него има 24 000 квадратни метра постоянна изложбена площ, детски музей, конферентни и образователни съоръжения и търговска част, както и голям център за консервация. 

Обвиниха китайка в кражба на злато за 1,5 млн. евро от музей в Париж

Дванадесетте основни галерии, които отвориха врати миналата година, представят антики от праисторическите до римските времена, организирани по време и теми.

Много от 50 000-те артефакта в GEM са преместени от Египетския музей, който е разположен в центъра на Кайро на площад „Тахир“. Други са били наскоро разкопани от древни гробища, включително от некропола Сакара – комплекс от пирамиди и гробници на 22 километра южно от музея.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария
Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
Русия успешно изпита "Посейдон": Различен клас оръжие, което може да заличи цели крайбрежни градове

Русия успешно изпита "Посейдон": Различен клас оръжие, което може да заличи цели крайбрежни градове
Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)

Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: „Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
„Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
Снимка: Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Снимка: Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Лице в лице
Снимка: Иван Таков и Хасан Адемов - гости в "Лице в лице"
Иван Таков и Хасан Адемов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Как синдикатите четат представеното в Проектобюджет 2026?
Как синдикатите четат представеното в Проектобюджет 2026?
Снимка: Парите за младите лекари - развръзката
Парите за младите лекари - развръзката
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож