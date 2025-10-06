dalivali.bg
Френската прокуратура разследва гласовия асистент Siri

Жалбата е за записване и анализиране на разговори без съгласието на потребителите

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:38 ч. 06.10.2025 г.

Френската прокуратура съобщи днес, че разследва гласовия асистент Siri на технологичния гигант Apple след получаването на жалба от учен, който обвинява компанията в незаконно събиране на данни, предаде Ройтерс, предаде БТА.  

Разследването е поверена на полицейско звено, специализирано в борбата с киберпрестъпността, посочи парижката прокуратура. 

Ученият Тома льо Бониек, който изследва технологиите, съобщи пред Ройтерс, че той е източникът на жалбата, която е внесена от френската организация Защита на човешките права (LDH). Организацията по-рано посочи, че жалбата обвинява Apple в събиране, записване и анализиране на разговори със Siri без съгласието на потребителите.  

Ще кажем ли “сбогом” на iPhone? Apple заплашва да спре доставките си към ЕС

"Започването на криминално разследване... изпраща ясно послание: основните човешки права са важни и има организации и хора, решени да ги защитават", каза Льо Бониек.

Apple заяви днес пред Ройтерс, че е затегнала контрола върху поверителността на личните данни от системата Siri през 2019 г. и отново тази година. Компанията цитира публикация, качена през януари на сайта й, в която се казва, че разговорите със Siri никога не са били споделяни с маркетинг специалисти или продавани на рекламодатели.

