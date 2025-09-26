dalivali.bg
Ще кажем ли “сбогом” на iPhone? Apple заплашва да спре доставките си към ЕС

Технологичният гигант настоява за отмяна или сериозна ревизия на европейските регулации

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:52 ч. 26.09.2025 г.

Apple отправи безпрецедентно предупреждение, че може да спре продажбите на свои продукти и услуги в целия Европейски съюз, ако не бъде отменен или съществено променен новият закон Digital Markets Act (DMA). Това съобщават медиите зад Океана.

В изявление пред Европейската комисия Apple заяви, че „DMA трябва да бъде отменен, докато не се приеме по-подходящ законодателен инструмент“, аргументирайки се, че правилата влошават потребителското изживяване и създават сериозни рискове за сигурността на клиентите.

Компанията подчерта, че ако се принуди да споделя чувствителна информация с конкуренти, може да бъде глобена и дори да се наложи да прекрати доставките си за всички 27 страни-членки.

iPhone 16 – новият статус символ? Какво казва за теб телефонът, който избираш

Макар Apple да не уточнява конкретни продукти, които могат да бъдат изтеглени, компанията намекна, че при сегашното законодателство емблематичният Apple Watch – на пазара вече десет години – „може би нямаше да бъде достъпен в ЕС“. Подобни заплахи идват след като Apple вече отложи пускането на редица нови функции в Европа, включително превод на живо чрез AirPods и опцията за огледално споделяне на екрана на iPhone към лаптоп.

Основният спор е свързан с изискванията за съвместимост на устройствата с продукти на трети страни. Според Apple тези правила компрометират сигурността и поверителността на данните. Компанията твърди, че не е намерила безопасен начин да предложи функцията iPhone Mirroring на устройства извън екосистемата си, без да постави „цялата информация на потребителя в риск“.

Apple обвинява още, че регулацията създава нелоялна конкуренция, тъй като не се прилага за компании като Samsung – най-големия доставчик на смартфони в ЕС – докато конкурентите изискват достъп до „някои от най-чувствителните данни“ в iPhone, включително пълното съдържание на уведомленията.

ЕС глобява

Европейската комисия обаче отхвърли категорично исканията на Apple. „Няма абсолютно никакво намерение от страна на Комисията да отмени DMA“, заяви говорителят Томас Рение и подчерта, че „спазването на закона не е опция, а задължение“. 

Регулаторите увериха, че е „нормално“ компаниите да се нуждаят от време, за да адаптират продуктите си към новите изисквания, като Комисията е готова да оказва подкрепа в този процес.

