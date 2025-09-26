Ще кажем ли “сбогом” на iPhone? Apple заплашва да спре доставките си към ЕС

Apple отправи безпрецедентно предупреждение, че може да спре продажбите на свои продукти и услуги в целия Европейски съюз, ако не бъде отменен или съществено променен новият закон Digital Markets Act (DMA). Това съобщават медиите зад Океана.

В изявление пред Европейската комисия Apple заяви, че „DMA трябва да бъде отменен, докато не се приеме по-подходящ законодателен инструмент“, аргументирайки се, че правилата влошават потребителското изживяване и създават сериозни рискове за сигурността на клиентите.

Компанията подчерта, че ако се принуди да споделя чувствителна информация с конкуренти, може да бъде глобена и дори да се наложи да прекрати доставките си за всички 27 страни-членки.

Макар Apple да не уточнява конкретни продукти, които могат да бъдат изтеглени, компанията намекна, че при сегашното законодателство емблематичният Apple Watch – на пазара вече десет години – „може би нямаше да бъде достъпен в ЕС“. Подобни заплахи идват след като Apple вече отложи пускането на редица нови функции в Европа, включително превод на живо чрез AirPods и опцията за огледално споделяне на екрана на iPhone към лаптоп.

Основният спор е свързан с изискванията за съвместимост на устройствата с продукти на трети страни. Според Apple тези правила компрометират сигурността и поверителността на данните. Компанията твърди, че не е намерила безопасен начин да предложи функцията iPhone Mirroring на устройства извън екосистемата си, без да постави „цялата информация на потребителя в риск“.

Apple обвинява още, че регулацията създава нелоялна конкуренция, тъй като не се прилага за компании като Samsung – най-големия доставчик на смартфони в ЕС – докато конкурентите изискват достъп до „някои от най-чувствителните данни“ в iPhone, включително пълното съдържание на уведомленията.

Европейската комисия обаче отхвърли категорично исканията на Apple. „Няма абсолютно никакво намерение от страна на Комисията да отмени DMA“, заяви говорителят Томас Рение и подчерта, че „спазването на закона не е опция, а задължение“.

Регулаторите увериха, че е „нормално“ компаниите да се нуждаят от време, за да адаптират продуктите си към новите изисквания, като Комисията е готова да оказва подкрепа в този процес.