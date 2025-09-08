Франция задейства „Нострадамус“, който може да вижда руски хиперзвукови системи

Франция обяви мащабна модернизация на стратегическия радар „Нострадамус“ (името е съкращение от NOuveau Systеme TRAnshorizon Décamétrique Appliquant les Méthodes Utilisées en Studio), разположен на територията на бившата военновъздушна база Dreux-Louvilliers на американските военновъздушни сили в департамента Eure-et-Loir. Това съобщи Defense Romania, позовавайки се на френското Министерство на отбраната.

Съобщава се, че френското Министерство на въоръжените сили е обявило мащабни инвестиции в радарната система „Нострадамус“. Отбелязва се, че технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време е останала в сянка. „Решението, публикувано на 5 септември, не е просто програма за модернизация, а ясен сигнал към Европа: Франция поема водеща роля в разработването на собствени възможности за ранно предупреждение, способни да противодействат на балистични и хиперзвукови заплахи, които променят геостратегическия пейзаж“, пише изданието. На територията на френския департамент Юр е Лоар се намират важни съоръжения: три клона на радарните антени Nostradamus, всяка с дължина 140 метра. Министерството на отбраната на Румъния обясни, че тази система, разработена от ONERA (Френска аерокосмическа лаборатория), е единственият европейски радар за наблюдение над хоризонта. Неговата революционна технология работи чрез отразяване на високочестотни радиовълни от йоносферата, област, разположена на надморска височина над 60 километра. По този начин вълните заобикалят кривината на Земята, позволявайки наблюдения на хиляди километри, от Северно море до Урал, без да е необходимо механично завъртане на антените. Отбелязва се, че системата първоначално е била проектирана за наблюдение на заплахи, идващи от бившия Съветски съюз, но е била изоставена след края на Студената война.

Както пише изданието, в контекста на войната в Украйна и конфликта в Газа, както и на все по-прагматичната позиция на САЩ, Франция иска да засили стратегическата си автономност. „Почти 12 хектара антени, разположени във формата на звезда, позволяват на радара да наблюдава огромен обем от няколко милиона кубически километра, от земята до височина от 250 километра. Системата „Нострадамус“ може да открива разнообразни заплахи, от конвенционални самолети до балистични ракети с множество бойни глави, хиперзвукови ракети и дори неконвенционални обекти като балони на голяма височина. Китайски балон вече е прелетял над въздушното пространство на САЩ през 2023 г., което подчертава значението на подобни възможности“, се казва в статията.

