Три години и половина след началото на агресията на Русия срещу Украйна картите са разбъркани. Балансът на силите се измести и неспособността на Москва да пробие „стената от дронове“ на Киев превърна военния конфликт в огромна война на изтощение с дълготрайни последици.

Една от страничните жертви е не друг, а военният бюджет на Кремъл, за който Владимир Путин има основания за безпокойство от финансова гледна точка, пише „Форбс“ в свой анализ, цитиран от БГНЕС.

Досега руската централна банка е стигала до ръба, за да поддържа военната икономика. Но огромните военни разходи и борбата с инфлацията доведоха до повишаване на лихвените проценти до 17%, което сериозно нанесе щети на частния сектор.

В същото време Украйна води целенасочена кампания за парализиране на руските петролни рафинерии, като същевременно ускорява производството на местни дронове и ракети и засилва акцента си върху автономните оръжия – всичко това допринася за проблемите на Русия.

Москва в момента разчита на приходи от петрол и газ, които ѝ позволяват да финансира заплатите на войниците и да обезщетява семействата на загиналите и ранените. Но докога още? Тази стратегия може да не е достатъчна, за да поддържа настоящите усилия.

„Вашингтон Поуст“ съобщава от своя страна, че бонусът за постъпване в армията, отпускан на руски войници, може да достигне 28 000 долара или около 24 000 евро. Това е в допълнение към месечна заплата от 3200 долара (2740 евро), да не говорим за бонусите за тези, които служат на фронтовата линия.

В резултат на това само тази област на разходите достигна рекордните 2 трилиона рубли (20,8 милиарда евро) през първата половина на 2025 г., което представлява близо 10% от всички федерални разходи.

Руският икономист Владислав Иноземцев нарече тази динамика „мортономия“, отбелязвайки, че в най-бедните региони на Русия мъж, убит след година на фронта, може да остави на семейството си до 150 000 долара (около 128 400 евро), повече, отколкото би спечелил през целия си живот.

В същото време военната икономика създаде нова средна класа в индустриалните региони на Русия, подхранвана от заплатите на войниците, обезщетенията при смърт и нарастващите заплати в отбранителните заводи.

За мнозина мирът би означавал връщане към бедността, създавайки перверзен стимул за продължаване на войната. Тази информация не остана незабелязана: осъзнавайки, че Москва цени приходите повече от човешките животи, Киев инвестира в дронове с голям обсег, атакувайки петролни рафинерии и енергийна инфраструктура, които финансират военната хазна на Русия.