Кристин Лагард получи одобрението на Европейския парламент за поста председател на Европейската централна банка. Това се случи на тайно гласуване.

„За“ гласуваха 394 евродепутати, „против“ бяха 206, 49 гласуваха с „въздържал се“. По-рано днес евродепутатите обсъдиха дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Christine Lagarde could become the first woman to head the European Central Bank after receiving the backing of the European Parliament. Find out more https://t.co/YCrB6Uu6mD pic.twitter.com/mqXlA5VdCA