От 2026 г. бутилките с бира, вино и ликьор, продавани в Ирландия, ще трябва по закон да носят етикет с червени печатни букви и две предупреждения: "Съществува пряка връзка между алкохола и фаталните ракови заболявания" и "Пиенето на алкохол причинява чернодробно заболяване".

Изискването, подписано със закон миналата година, е подкрепено от десетилетия научни изследвания и отива много по-далеч, отколкото която и да е държава досега е съобщавала за рисковете за здравето, свързани с консумацията на алкохол. То предизвика ожесточена съпротива от страна на алкохолния бизнес по света, но също така вдъхнови някои други държави да предприемат подобни мерки, коментира „Ню Йорк Таймс“.

"Това е важна стъпка", казва д-р Тимъти Наими, директор на Канадския институт за изследване на употребата на вещества към Университета на Виктория. "Хората, които пият, трябва да имат право да знаят основна информация за алкохола, точно както правят това за други хранителни продукти и напитки", допълва той.

В Тайланд правителството е на финалния етап от изготвянето на наредба, според която алкохолните продукти трябва да носят графични изображения, придружени от текстови предупреждения, като например "алкохолните напитки могат да причинят рак", посочва The Bangkok Post.

В канадския парламент е внесен законопроект, който изисква етикетите на всички алкохолни напитки да съобщават за "пряката причинно-следствена връзка между консумацията на алкохол и развитието на фатални ракови заболявания".

Миналата седмица в законодателния орган на Аляска се проведе изслушване в комисия по законопроект, който изисква от предприятията, продаващи алкохол, да поставят табели с предупреждение за ракови заболявания.

Норвегия, която вече строго регулира продажбата на алкохол, разработва предложения за въвеждане на предупредителни етикети за рак. Държавният секретар на страната, Оле Хенрик Крат Бьоркхолт, който следи с голям интерес усилията на Ирландия, коментира в интервю: "Мисля, че е вероятно да въведем нещо подобно".

