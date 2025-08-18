Миналата неделя американският президент Доналд Тръмп пътувал през Вашингтон, на път към голф клуба си, когато видял нещо, което явно го раздразнило – лагер от палатки на бездомни на тревна площ.

„Бездомните трябва да се махнат, ВЕДНАГА“, написал той в Truth Social същата сутрин, придружавайки публикацията с четири снимки.

Една от тях показваше мъж, седнал на къмпинг стол до палатката си. Това е Бил Теоди, който четири дни по-късно е бил принуден да се премести, след като президентът обяви мерки за борба с бездомността в столицата на страната.

„Това съм аз“, казва, той, когато репортер на Би Би Си му показва снимката, която Доналд Тръмп публикува и която той видя за първи път.

„Това е лудост, че просто се е навел през прозореца, снимал ме е и после е публикувал снимката в социалните медии по негативен начин, използвайки я като политически инструмент“, казва мъжът.

В понеделник Тръмп обяви, че неговата администрация ще премахне лагерите на бездомните от всички паркове – „нашите красиви, красиви паркове“.

„Имаме гета тук, ще се отървем от тях“, каза той на пресконференция в Белия дом.

След обявяването BBC Verify реши да разследва снимките, които президентът беше публикувал.

Лагерът се намира на около 10 минути с кола от Белия дом и на по-малко от това разстояние от офиса на Би Би Си във Вашингтон, така че се отправих натам, за да видя какво се е случило с мястото, което е привлякло вниманието на президента, разказва репортерът.

Когато пристигнах, местните власти бяха там и предупреждаваха хората, че скоро може да бъдат принудени да се преместят. Намерих и г-н Теоди, 66-годишен мъж от Мисури, седнал на същия къмпинг стол. Той беше видял Тръмп да минава оттам по-рано.

„Кортежът на президента е доста дълъг. Виждал съм го да минава оттук три пъти. Разбирам, че той не иска да вижда разхвърляне, затова се стараем да поддържаме мястото чисто. Не се опитваме да проявим неуважение към президента или към когото и да било, който минава оттук“, разказва Теоди.

Снимка: Би Би Си

Той живее на това място от години и работи в строителството, въпреки че от 2018 г. не е на пълно работно време. Обикновено може да вземе само няколко смени на месец, разказва той.

В четвъртък на Теоди и другите жители там им беше казано да си съберат багажа и да напуснат незабавно.

Местен репортер засне как булдозер е изпратен да събори палатките и другите вещи, които хората бяха оставили.

„Казаха, че трябва да си съберем багажа, защото иначе ще го разрушат. Не дойдоха, за да разговарят, а за да ни изгонят“, казва Бил Теоди.

Уейн Търнидж, заместник-кмет на Департамента по здравеопазване и социални услуги на окръг Колумбия, заяви, че градските власти са премахвали лагери в столицата и преди. Обикновено това се прави с поне седмично предизвестие, каза той, но процесът е бил ускорен след обявяването на Тръмп.

Според местните власти лагерът за бездомни е бил най-големият в града, като в него са живели 11 души в близост до един от основните пътища, водещи извън Вашингтон.

Преди последната акция, през тази година в лагерите за бездомни в града са живели 97 души, което е значителен спад в сравнение с 294 през 2023 г., показват данните.

Според годишния отчет на града приблизителният брой на бездомните хора тази година е 5138, което е спад от 5613 през 2024 г.

Последните данни на Community Partnership - организация, която работи за намаляване на бездомността, показват, че около 800 души са без подслон, а около 4300 други имат някакъв вид временно жилище.

Белият дом заяви, че ще предложи на хората, които спят на улицата, да се настанят в приюти за бездомни и ще им предостави достъп до услуги за лечение на зависимости или психично здраве, но ако откажат, ще им бъдат наложени глоби или затвор.

„Не може просто да хванеш хората и да ги заплашваш с арест или да ги принуждаваш да отидат в приют. Не искам да отида в приют – те са лоши места“, казва Теоди.

Организациите, които работят с бездомни хора, казват, че системата е несъвършена, тъй като капацитетът на приютите често е ограничен. След като напуснал мястото, Теоди прекарал три нощи в мотел във Вирджиния, след като някой, който видял извеждането, му дал пари, за да покрие разходите.

„Ако не бях благословен от този човек, не знам какво щях да направя. Вероятно щях да седя на тротоара цял ден. Тази стая е препълнена с вещи, палатката ми и личните ми принадлежности, но е толкова хубаво да спиш в легло, да вземеш душ, да ползваш собствена баня, че се чувствам абсолютно невероятно“, разказва мъжът.

Той каза, че ще се опита да намери ново място, когато напусне мотела.

„Най-добрият вариант за мен е да намеря безопасно място, където да разпъна палатката си. Не знам къде ще бъде това, но бих искал да остана във Вашингтон“, казва Теоди.

