Според източници от Европейската комисия и германски медии ЕС ще отхвърли заявката на Турция за регистрация на традиционната рецепта за дюнер кебап като търговска марка и за ограничаване на употребата на името само за турски методи на производство.

Това означава, че хиляди заведения за дюнери в Европа ще могат да продължат да работят без промяна, съобщи Türkiye Today.

Истанбулската Турска асоциация на производителите на дюнер поиска изключителни права върху името „дюнер кебап“ чрез статут на „гарантиран традиционен специалитет“, който би задължил европейските производители да следват стриктно турските рецепти или да променят имената на продуктите си.

Германия и Австрия водят опозицията

Министерствата на земеделието в Германия и Австрия, заедно с местни производители на дюнер, подадоха възражения срещу турската заявка, която застрашаваше около 18 500 заведения в Германия и десетки хиляди в останалата част на ЕС.

Снимка: iStock

„Официалното решение ще отнеме време, но според всички известни факти вероятността турският кандидат да успее е близка до нула“, заяви източник на ЕС пред германския вестник Bild.

Отхвърляне на строгите изисквания за рецептата

Заявката на Турска асоциация на производителите на дюнер изискваше конкретни стандарти за производство, включително:

Говеждо месо от крави не по-млади от 16 месеца; Забрана за използване на пуешко месо в дюнер;

Ограничение на съдържанието на сол до 2%;

Задължително използване на ножове с дължина 55 см вместо електрически резачки;

Конкретни съставки за марината, които щяха да елиминират настоящите рецепти.

Снимка: iStock

„Това щеше да означава край на 95% от дюнерите, продавани в Германия“, каза говорител на Асоциацията на производителите на дюнер в Германия пред Bild.

Новите марки в Германия

Докато Турция не защитава името „дюнер“, нови марки се появяват в Германия. Управляващата партия в Бавария – Християн-социален съюз (CSU) – е регистрирала търговската марка „Soder“, игра на името на лидера на партията Маркус Зодер и честите му снимки с дюнер кебап.

Продукти, направени с пуешко месо и различни подправки, ще продължат да се продават като „Берлински дюнер“ или „дюнер в немски стил“ в целия ЕС. Тази вариация вече се е превърнала в отделна кулинарна традиция, различна от оригиналната турска рецепта.

Дирекция „Земеделие и селски райони“ на ЕК ще предложи проектозакон относно турската заявка след координация с правните служби и други дирекции. Крайното решение ще бъде взето чрез изпълнително решение на Комисията.

