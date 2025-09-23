Ердоган: Съдбата на света не бива да бъде решавана от пет държави

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че мотото „Светът е по-голям от пет“ не е само критика към съществуващия глобален ред, а визия за бъдеще, основано на справедливост и солидарност. Той подчерта в статия за американското издание Newsweek, че днешните кризи – конфликти, тероризъм, пандемии, климатични катастрофи и нарастващо неравенство – поставят под огромно напрежение международната система, докато Съветът за сигурност на ООН е парализиран от интересите на едва пет държави.

Ердоган призова за реформа на ООН, за да възстанови способността си да бъде ефективен център на многополярността. Той изтъкна, че турската външна политика е изградена върху диалог и посредничество, а пример за това е Черноморската инициатива за износ на украинското зърно. Турция, според него, поема отговорност да търси справедливи дипломатически решения – от Кавказ до Африка, Близкия изток и Балканите – и е сред водещите държави в хуманитарната помощ.

Газа и Палестина

Ердоган определи случващото се в Газа като „един от най-тежките изпити за съвестта на човечеството“. Той подчерта, че Турция е изпратила над 100 000 тона хуманитарна помощ и настоя международната общност да заеме по-решителна и искрена позиция. Според него справедлив мир е възможен единствено чрез създаването на палестинска държава в границите от 1967 г. с Източен Йерусалим за столица.

Турският президент отново призова страните по света да признаят Палестина, като посочи, че това е „най-силният отговор на окупацията и блокадата“.

Сирия

По отношение на Сирия Ердоган заяви, че възстановяването и реконструкцията на страната са ключови за стабилността на целия Близък изток. Той подчерта, че решенията за бъдещето ѝ трябва да се основават на волята на сирийския народ, без привилегии за отделни групи. Турция остава твърдо ангажирана с териториалната цялост и политическото единство на Сирия, като отхвърля всякакви действия в полза на сепаратизъм или терористични организации.

Ердоган заключи, че Турция ще продължи да работи за „справедливо и достойно бъдеще“, опирайки се на принципи на истината, справедливостта и солидарността.

