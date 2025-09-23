Кои страни по света признават и кои не Държавата Палестина?

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава.

В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, а в понеделник подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г. Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали държавата, припомня БТА.

До 2010 г. единствените европейките страни, признали палестинската държава, бяха тези от бившия съветски блок плюс Турция, но без Чехия и Унгария.

През 2014 г. признание дойде от Швеция. Миналата година Норвегия, Испания, Ирландия и Словения последваха този пример.

България, която се присъединява към Европейския съюз през 2011 г., признава Държавата Палестина много преди това - през ноември 1988 г.

Кой не признава Държавата Палестина

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина. На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава.

Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма, Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали държавата.

Италия и Германия на този етап не обмислят да признават Държавата Палестина. Все още признаване няма и от Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Швейцария, Нидерландия.

