dalivali.bg
София
сега Слънчево 16°
10 Слънчево 18°
11 Слънчево 21°
12 Слънчево 24°
13 Слънчево 26°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Кои страни по света признават и кои не Държавата Палестина?

България го е направила още през 1988-ма година

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:19 ч. 23.09.2025 г.

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава.

В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, а в понеделник подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г. Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали държавата, припомня БТА.

Макрон обяви, че Франция признава Палестина

До 2010 г. единствените европейките страни, признали палестинската държава, бяха тези от бившия съветски блок плюс Турция, но без Чехия и Унгария.

През 2014 г. признание дойде от Швеция. Миналата година Норвегия, Испания, Ирландия и Словения последваха този пример.

България, която се присъединява към Европейския съюз през 2011 г., признава Държавата Палестина много преди това - през ноември 1988 г.

Кой не признава Държавата Палестина

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина. На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава.

Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма, Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали държавата.

Палестинският въпрос във фокуса на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Италия и Германия на този етап не обмислят да признават Държавата Палестина. Все още признаване няма и от Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Швейцария, Нидерландия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство
„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“
Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)

Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България
Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген
Тази сутрин
Снимка: Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Снимка: Проф. Георги Рачев: В четвъртък ще си вземем довиждане с лятото
Проф. Георги Рачев: В четвъртък ще си вземем довиждане с лятото
Снимка: 850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий