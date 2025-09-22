Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че признаването на палестинската държава от ключови съюзници, включително Великобритания, всъщност е награда за групировката "Хамас" за атаките ѝ срещу Израел.

Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит, предаде АФП.

„Честно казано, той смята, че това е награда за "Хамас". Затова той смята, че тези решения са само празни приказки и недостатъчни действия от страна на някои от нашите приятели и съюзници“, каза тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK