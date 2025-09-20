Офисът на френския премиер намекна в петък, че е на път обновена, незадължителна военна служба, съобщи „Политико“.

Макар плановете да не включват наборна военна служба, доброволната програма вероятно ще включва сериозно военно обучение и е предназначена да проправи пътя за набиране на персонал за въоръжени сили или резерва.

Това се случва в момент, когато европейските страни, включително Германия и Полша, се борят с проблеми с набирането на персонал, докато континентът се готви за потенциална война срещу Русия на Владимир Путин, пише БГНЕС.

През юли френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция ще излезе с „нова рамка, която да позволи на младите хора да служат“.

Макар все още само на в предварителен етап, съобщението от петък показва, че работата по осъществяването ѝ напредва. На фона на по-широко пренареждане на държавните организации, офисът на премиера Себастиан Льокорню обяви, че звено, отговарящо за спорната т. нар. всеобща национална служба, ще бъде премахнато, „в контекста на предстоящото създаване на доброволна военна служба“.

Франция създаде всеобща национална служба през 2019 г. - едномесечна незадължителна служба за доброволци на възраст 15-17 години, целяща да предаде френските ценности. Цивилната програма, при която доброволците носят униформи в армейски стил, се разглеждаше като първа стъпка към военна служба, но участващите получават малко реално военно обучение.

Липсата на участие в програмата, както и необходимостта от набиране на повече хора за въоръжените сили, за да се изпълнят задълженията към НАТО и да се увеличи възпирането срещу Русия, предизвикаха разговори за възстановяване на доброволната военна служба.

В момента не се говори за възстановяване на наборната военна служба във Франция, която беше прекратена от бившия президент Жак Ширак през 1997 г. В момента има различна доброволна военна служба, но тя е ориентирана към предоставяне на умения на младите хора за гражданска работа, като например получаване на шофьорски книжки.

Актуализираният Национален стратегически преглед на Франция, публикуван през юли, призова за преразглеждане на тази програма, така че тя да се фокусира повече върху отбраната и да стимулира набирането на военни.

