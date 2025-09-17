Почти три четвърти от румънците или 74,2% са съгласни с въвеждането на доброволна военна служба. Това показва ново проучване на социологическата агенция ИНСКОП.

Проучването е проведено между 1 и 9 септември по поръчка на новинарската платформа Informat.ro в партньорство с мозъчния тръст Strategic Thinking Group. Данните са събрани чрез телефонни интервюта. Участвали са 1103 души на възраст над 18 години. Допустимата статистическа грешка е +/- 2,9%, а степента на надеждност – 95 процента.

Процентът на подкрепящите въвеждането на доброволна военна служба е по-нисък в сравнение с юли, когато доброволната служба е била подкрепена от 79,4% от гражданите, сочат данните.

От анкетираните 20,7% имат отрицателно мнение за въвеждането на доброволна военна служба, което е повече в сравнение с отговорилите отрицателно през юли – 15,1%. Общо 5,1% не са пожелали да отговорят на въпроса.

Въвеждането на доброволна военна служба, според проучването, се подкрепя със 76% от поддръжници на Социалдемократическата партия, с 94% от привърженици на Национално-либералната партия, с 87 процента от избиратели на Съюз за спасение на Румъния и с 68% от избиратели на Алианс за обединение на румънците.

За доброволна военна служба са 76% от мъжете и 72% от жените. Тази служба се подкрепя 76% от младите хора под 30 години, 77% от тези между 30 и 44 години, 67% от хората между 45 и 59 години и 78% от тези над 60 години.

Подкрепа за въвеждането на доброволна военна служба изразяват 60% от хората с начално образование, 76% от тези със средно образование и 87% от тези с висше образование.

Според проучването въвеждането на такава служба се подкрепя от общо 74% от жителите на Букурещ, 81% от тези в градските райони с над 90 000 жители, 80% от тези в малките градски райони и 68 на сто от селските райони.

За въвеждането на доброволна военна служба са 81% от държавните служители и 75% от работещите в частния сектор.

„Подкрепата на населението за доброволната военна служба е силна и постоянна във времето. В регионалния контекст, белязан от руската агресия в Украйна, тези възприятия могат да допринесат за укрепване на подготовката и устойчивостта на населението по отношение на конкретни заплахи за сигурността“, отбелязва директорът на ИНСКОП Ремус Щефуряк.

В Румъния задължителната военна служба беше преустановена на 1 януари 2007 г. с присъединяването към НАТО и ЕС. Според румънското законодателство в случай на война Румъния може да възобнови задължителната военна служба, като всички граждани, включително тези, които не са завършили военната си служба, могат да бъдат зачислени.

