Жизел Пелико трябваше да се яви отново в съда в понеделник, 6 октомври, за да се изправи пред единствения, който обжалва осъдителната си присъда в процеса за масово изнасилване, който шокира Франция и привлече световното внимание миналата година.

72-годишната Жизел Пелико се превърна в феминистка героиня както в родината си, така и в чужбина, след като се отказа от правото си на анонимност и се изправи пред насилниците си в съда, превръщайки процеса в разглеждане на разпространеността на сексуалното насилие.

Снимка: Ройтерс

Делото предизвика дълбоко размишление във Франция, като страната обсъжда включването на съгласието в закона за изнасилването, а медицинската общност се стреми да задълбочи разбирането си за нападенията, улеснени от употребата на наркотици.

Доминик Пелико, който призна, че е дрогирал съпругата си Жизел и е наел десетки мъже онлайн, за да я изнасилват, докато е била в безсъзнание в продължение на почти десетилетие, беше осъден на 20 години затвор.

Всички 50 съучастници на французина също бяха признати за виновни в изнасилване, опит за изнасилване или сексуално насилие.

Снимка: Ройтерс

Сред тях е 43-годишният Хусаметтин Д., който беше осъден на 9 години затвор по обвинение в изнасилване с утежняващи обстоятелства. Апелативният съд в южния град Ним ще разгледа жалбата му до сряда.

Адвокатката му Силви Менвиел заяви, че клиентът ѝ е смятал, че участва в разпуснат секс с трима, за който по това време не е знаел, че Жизел Пелико не е дала съгласието си. Затова и не може да приеме присъдата за виновен.

Снимка: Ройтерс

„Той се сблъска с човек, който действаше с изключителна манипулативност и перверзност“, каза Менвиел пред Ройтерс, имайки предвид Доминик Пелико.

Във френското наказателно право намерението е от решаващо значение при оценката на вината.

Снимка: Ройтерс

„Той беше разпитан две години след събитията и две години след събитията това, което се случи, за него остава нещо като разпуснат секс, а разкритията, които откри, докато беше в полицейски арест, го унищожиха и го загубиха. Наистина го загубиха.“

