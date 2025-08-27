По време на съдебния процес майка и дъщеря изглеждат като близки съюзници. Но днес те вече не си говорят. Това споделя в интервю пред британския вестник The Telegraph Каролин Дариан – дъщеря на Жизел Пелико.

По-възрастната жена, упоявана от съпругата си, е била изнасилвана от него и десетки мъже в дома им в продължение на години. Видеозаписи на престъпленията изваждат всичко наяве.

Каролин Дариан смята, че и самата тя е била жертва на баща си. Майка ѝ обаче не вярва в това и го отрича.

Сред кадрите с Жизел Пелико на компютъра на съпруга ѝ полицията открива и две снимки, на които Каролин спи полугола - по бельо, което не е нейно.

Снимка: EPA

Сега Дариан, която живее в Париж, и нейната майка, която се превърна във феминистка икона заради куража си да разкрие преживяното и да застане срещу своите насилници, вече не си говорят.

„Майка ми не е икона. Не и за мен“, казва по-младата жена.

Дариан казва, че е наранена, защото майка ѝ не вярва, че и тя самата е била дрогирана и изнасилвана от баща си. Въпреки че години наред Каролин е подкрепяла Жизел.

Снимка: Ройтерс

„И това никога няма да ѝ го простя, никога“, казва Дариан и допълва, че днес няма „нито баща, нито майка“.

През 2024 г. Доминик Пелико, тогава на 71 години, беше признат за виновен в утежнено изнасилване и други обвинения, след като в съда призна, че е дрогирал Жизел със сънотворни хапчета в периода от 2011 до 2020 г. и е позволявал десетки мъже да я изнасилват. Той беше осъден на 20 години затвор за престъпленията си.

Още 50 мъже бяха осъдени за утежнено изнасилване и други престъпления във връзка с шокиращия случай.

Снимка: Ройтерс

Мъжете, на възраст между 26 и 74 години, получиха присъди от 3 до 13 години – общо над 400 години затвор.

През есента на 2020 г. полицията иззе телефона и компютъра на Доминик, след като бе обвинен, че е снимал под полите на три жени в супермаркет. Тогава разследващите откриха негов архив от 20 000 снимки и видеа.

Снимка: EPA

