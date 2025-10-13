Два пътнически експреса се сблъскаха в Словакия тази сутрин, малко след 10 ч. местно време (11 ч. българско време).

Инцидентът е станал пред тунел близо до Яблонов, в област Рожнява, в Източна Словакия.

И двата влака са превозвали голям брой пътници.

Влаковете са се сблъскали в точката, където се пресичат релсите и преминават в еднорелсов път.

Приблизително 100 души са леко ранени, двама души са в критично състояние. Трима души са блокирани, без информация за здравословното им състояние, съобщи малко по-късно министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ешток на пресконференция.

По думите му това е извънредно пътнотранспортно произшествие, което вероятно е станало поради човешка грешка.

Единият от машинистите вероятно не е дал предимство на другия.

